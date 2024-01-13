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Жительница Пензы похитила телевизор из арендованной на двое суток квартиры

09:53 | 13.01.2024 | Криминал

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Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит молодой жительнице Пензы, которая похитила из арендованной на двое суток квартиры телевизор и сдала его в комиссионный магазин.

Жительница Пензы похитила телевизор из арендованной на двое суток квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о пропаже техники в полицию обратилась владелица жилища.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастна квартирантка 2005 года рождения. [...] Девушка призналась, что находится в затруднительном финансовом положении. По окончании срока аренды она решила похитить телевизор и сдать его в комиссионный магазин. [...] Часть вырученных денег девушка положила на баланс телефона, остальные потратила на новогодние развлечения. Сумма причиненного ущерба составила около 6 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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