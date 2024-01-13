Жительница Пензы похитила телевизор из арендованной на двое суток квартиры Криминал

Пенза, 13 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит молодой жительнице Пензы, которая похитила из арендованной на двое суток квартиры телевизор и сдала его в комиссионный магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, с заявлением о пропаже техники в полицию обратилась владелица жилища.

«Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастна квартирантка 2005 года рождения. [...] Девушка призналась, что находится в затруднительном финансовом положении. По окончании срока аренды она решила похитить телевизор и сдать его в комиссионный магазин. [...] Часть вырученных денег девушка положила на баланс телефона, остальные потратила на новогодние развлечения. Сумма причиненного ущерба составила около 6 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.