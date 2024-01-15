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В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ставрополя, предъявившего поддельное водительское удостоверение

11:18 | 15.01.2024 | Криминал

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Ставрополя 1990 года рождения, который предъявил сотрудникам полиции Бековского района Пензенской области поддельное водительское удостоверение.

В Пензенской области возбуждено дело против жителя Ставрополя, предъявившего поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на автомобильной дороге в границах Бековского района. Полицейским мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник [...] рассказал, что водительское удостоверение заказал в сети интернет за 20 тыс. рублей, после чего забрал посылку с фальшивым документом в почтовом отделении. По его словам, заказ он получил летом 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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