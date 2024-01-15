В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти знакомой Криминал

Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. 38-летний житель Пензы обвиняется в причинении смерти знакомой.

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«По данным следствия, вечером 29 декабря 2023 года в квартире на улице Экспериментальной в Пензе обвиняемый распивал спиртное со своей 36-летней знакомой. Между ними возник конфликт со взаимными оскорблениями, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей несколько ударов руками и ногами по голове и телу. Смерть женщины наступила на месте происшествия вечером того же дня от полученной травмы груди и живота», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.