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Житель Пензенского района угрожал женщине убийством, возбуждено уголовное дело

14:45 | 15.01.2024 | Криминал

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Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Житель Пензенского района угрожал незнакомой женщине убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Житель Пензенского района угрожал женщине убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что по возвращении домой она заметила на своем участке неизвестного ей гражданина, [...] подошла выяснить причину его визита. Незнакомец находился в состоянии алкогольного опьянения. Испугавшись, он схватил лежащий рядом ледокол и направил в сторону женщины, угрожая убийством. Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Пензенского района 1990 года рождения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем, при этом мужчина не смог вспомнить, как оказался в чужом дворе.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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