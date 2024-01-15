Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился более 5,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 15 января 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 5,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Мужчина поверил звонившему и, следуя его инструкциям, оформил в трех банках кредиты на общую сумму более 4 млн. рублей. Затем заявитель через терминал перечислил всю сумму на банковский счет, который ему предоставил злоумышленник. Кроме этого, мужчина продал автомобиль и [...] перечислил на «безопасный счет» свои накопления. [...] Общий ущерб составил более 5,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».