Жительница Пензы во время застолья похитила у знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин Криминал

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 37-летней жительнице Пензы, которая во время застолья похитила у своей знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратилась владелица телефона и пояснила, что находилась в гостях у знакомого, где в компании нескольких человек распивала спиртное.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. [...] Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что похитила мобильный телефон во время совместного распития спиртных напитков. После этого сдала похищенное в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.