15:39:06 Вторник, 16 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы во время застолья похитила у знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин

11:17 | 16.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит 37-летней жительнице Пензы, которая во время застолья похитила у своей знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин.

Жительница Пензы во время застолья похитила у знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о преступлении обратилась владелица телефона и пояснила, что находилась в гостях у знакомого, где в компании нескольких человек распивала спиртное.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. [...] Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что похитила мобильный телефон во время совместного распития спиртных напитков. После этого сдала похищенное в комиссионный магазин. Вырученные деньги потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица Уголовное дело возбуждено против жителя Городищенского района, который незаконно изготовил огнестрельное оружие
Полиция разыскивает водителя автомобиля «Kia», который сбил мужчину в Пензе В Кузнецком районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку двух сосен
Житель Иссы, задолжавший по алиментам более 750 тыс. рублей, проведет пять месяцев в колонии общего режима В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама