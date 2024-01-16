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Уголовное дело возбуждено против жителя Городищенского района, который незаконно изготовил огнестрельное оружие

13:43 | 16.01.2024 | Криминал

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Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ возбуждено в отношении жителя Городищенского района Пензенской области, который незаконно изготовил огнестрельное оружие.

Уголовное дело возбуждено против жителя Городищенского района, который незаконно изготовил огнестрельное оружие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Городищенского района 1967 года рождения незаконно изготовил огнестрельное оружие. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли карабин, который был направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом. В конструкцию карабина были внесены изменения путем замены частей и деталей. Полицейскими установлено, что подозреваемый владельцем оружия не является», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что оружие нашел в своем сарае в 2012 году, после чего заменил его части и детали.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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