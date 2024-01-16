Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица Криминал

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о покупке, перешла по отправленной собеседником ссылке, ввела реквизиты банковской карты и перечислила более 20 тыс. рублей.

«После перевода денег продавец перестал выходить на связь. Женщина обнаружила, что переписка в мессенджере была удалена. Гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».