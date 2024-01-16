15:39:13 Вторник, 16 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица

14:46 | 16.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1990 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке щенка шпица. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки женщина договорилась о покупке, перешла по отправленной собеседником ссылке, ввела реквизиты банковской карты и перечислила более 20 тыс. рублей.

«После перевода денег продавец перестал выходить на связь. Женщина обнаружила, что переписка в мессенджере была удалена. Гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Уголовное дело возбуждено против жителя Городищенского района, который незаконно изготовил огнестрельное оружие Полиция разыскивает водителя автомобиля «Kia», который сбил мужчину в Пензе
Жительница Пензы во время застолья похитила у знакомой сотовый телефон и сдала его в комиссионный магазин В Кузнецком районе мужчина предстанет перед судом за незаконную рубку двух сосен
Житель Иссы, задолжавший по алиментам более 750 тыс. рублей, проведет пять месяцев в колонии общего режима В Пензенской области выявлены нарушения охотничьего законодательства
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама