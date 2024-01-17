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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла

17:45 | 17.01.2024 | Криминал

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Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. 37-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения с продавцом мужчина договорился о сделке, после чего с помощью мобильного банка перечислил на счет неизвестного лица 50 тыс. рублей.

«После оплаты мужчине поступило сообщение об отправке груза. Заявитель товар так и не получил, продавец перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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