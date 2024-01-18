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В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

13:27 | 18.01.2024 | Криминал

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Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области угрожал сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В МО МВД России «Колышлейский» поступило сообщение от 58-летней местной жительницы. По словам женщины, возлюбленный угрожал ей убийством. По указанному адресу прибыл участковый уполномоченный полиции. В ходе опроса заявительницы установлено, что она с сожителем находилась в гостях у знакомых. Во время застолья мужчина вышел на улицу. Когда вернулся, он увидел, что его избранница общается с другим мужчиной. На этой почве между сожителями возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник стал ее душить», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что потерпевшей удалось вырваться из рук мужчины и обратиться в полицию.

«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем и чувство ревности. [...] Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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