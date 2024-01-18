Молодой пензенец лишился более 840 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Житель Пензы 2001 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 840 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Молодой человек поверил звонившему и, следуя его инструкциям, оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму более 800 тыс. рублей. Затем заявитель через терминал перечислил всю сумму на банковский счет, который ему предоставил звонивший. Собеседник убедил молодого человека оформить кредиты через мобильные приложения на своих родителей и часть денежных средств перевести на предоставленные банковские счета. Позже заявитель понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 840 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».