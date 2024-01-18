Житель Пензы подозревается в краже около 10 кг сыра Криминал

Пенза, 18 января 2024. PenzaNews. Житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в краже из магазина около 10 кг сыра на сумму более 5 тыс. рублей. Это следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что взял с витрины сыр и [...] положил его в свой рюкзак, после этого с похищенным покинул магазин», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина продал сыр на рынке незнакомцу, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — указано в тексте.