Житель Кузнецка обвиняется в убийстве мужчины в новогоднюю ночь Криминал

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. 48-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины в новогоднюю ночь.

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«По данным следствия, в ночь на 1 января 2024 года в Кузнецке потерпевший находился в гостях у обвиняемого и его сожительницы. В ходе совместного распития спиртного между злоумышленником и гостем произошел конфликт на бытовой почве, обвиняемый схватил нож и нанес оппоненту один удар по телу. После причинения ранения обвиняемый пошел спать. Утром 1 января он обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни, после чего его сожительница вызвала работников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что мужчина скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения брюшной полости, сопровождавшегося острой кровопотерей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что по ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъят в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказала собеседница агентства.