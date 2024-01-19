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Жительница Пензы лишилась более 140 тыс. рублей при продаже пальто

14:38 | 19.01.2024 | Криминал

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Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2003 года рождения лишилась более 140 тыс. рублей, пытаясь продать пальто по объявлению в интернете.

Жительница Пензы лишилась более 140 тыс. рублей при продаже пальто. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушке написала незнакомка, которая сообщила ей о готовности купить пальто и прислала ссылку для получения оплаты.

«Гражданка перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты. После всех операций со счета заявительницы было списано более 140 тыс. рублей. «Покупательница» перестала выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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