Жительница Пензы лишилась более 140 тыс. рублей при продаже пальто Криминал

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 2003 года рождения лишилась более 140 тыс. рублей, пытаясь продать пальто по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, девушке написала незнакомка, которая сообщила ей о готовности купить пальто и прислала ссылку для получения оплаты.

«Гражданка перешла по ссылке и ввела реквизиты своей банковской карты. После всех операций со счета заявительницы было списано более 140 тыс. рублей. «Покупательница» перестала выходить на связь. Девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».