21:19:50 Пятница, 19 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе убита самка лося

15:56 | 19.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи самки лося выявлен на территории Шемышейского района Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

В Шемышейском районе убита самка лося. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«18 января 2024 года благодаря слаженной работе сотрудниками охотничьего надзора Минлесхоза Пензенской области совместно с сотрудниками полиции на территории Шемышейского района выявлен и пресечен вопиющий факт браконьерства. Установлено, что группой лиц с применением снегоходов добыта самка лося», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тыс. рублей.

«Круг виновных лиц установлен, у них изъято четыре единицы огнестрельного охотничьего оружия. По данному факту органами полиции проводится проверка», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Кузнецком районе в ДТП с грузовиком и легковушкой пострадал мужчина В Пензенской области в 2023 году около 9,7 тыс. человек получили сведения о стоимости оказанных им медуслуг
Житель Пензы подозревается в краже около 10 кг сыра В чаадаевскую участковую больницу поступил современный УЗИ-аппарат
В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама