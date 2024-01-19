В Шемышейском районе убита самка лося Криминал

Пенза, 19 января 2024. PenzaNews. Факт незаконной добычи самки лося выявлен на территории Шемышейского района Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

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«18 января 2024 года благодаря слаженной работе сотрудниками охотничьего надзора Минлесхоза Пензенской области совместно с сотрудниками полиции на территории Шемышейского района выявлен и пресечен вопиющий факт браконьерства. Установлено, что группой лиц с применением снегоходов добыта самка лося», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 400 тыс. рублей.

«Круг виновных лиц установлен, у них изъято четыре единицы огнестрельного охотничьего оружия. По данному факту органами полиции проводится проверка», — добавляется в сообщении.