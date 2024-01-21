Телефонные мошенники выманили у жителя Пензы 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 21 января 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1982 года рождения лишился 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, сначала ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником оператора сотовой связи и предложил продлить срок использования абонентского номера.

«Следуя инструкциям звонившего, гражданин продиктовал поступивший код в SMS-сообщении. После этого мужчине поступил звонок от незнакомки, которая представилась сотрудником банка. Она сообщила, что ему звонили мошенники, которые пытаются оформить кредит на заявителя. Мужчина поверил звонившей и выполнил все ее указания. Будучи введенным в заблуждение, он двумя платежами перечислил на счет, предоставленный собеседницей, 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».