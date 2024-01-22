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В Лунинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело

09:15 | 22.01.2024 | Криминал

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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Житель Лунинском района Пензенской области 1966 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Лунинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она [...] высказала брату свое недовольство по поводу беспрерывного употребления им спиртного. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, используя ножи, угрожал убийством своей сестре. Пенсионерка выбежала на улицу и сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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