В Лунинском районе мужчина угрожал сестре убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Житель Лунинском района Пензенской области 1966 года рождения угрожал сестре убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что она [...] высказала брату свое недовольство по поводу беспрерывного употребления им спиртного. На этой почве между ними возник конфликт. В ходе ссоры мужчина, используя ножи, угрожал убийством своей сестре. Пенсионерка выбежала на улицу и сообщила о случившемся в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.