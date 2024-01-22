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Житель Бессоновского района стал жертвой мошенничества при покупке трактора

09:31 | 22.01.2024 | Криминал

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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1969 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке трактора через интернет.

Житель Бессоновского района стал жертвой мошенничества при покупке трактора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, на одной из торговых площадок в интернете мужчина увидел объявление о продаже трактора и оставил заявку, через некоторое время ему позвонил незнакомец, который представился продавцом – менеджером компании, предоставил видео с техникой и рассказал об условиях покупки.

«[После этого] заявителю на телефон поступило сообщение с реквизитами для оплаты. Мужчина перечислил на неизвестный банковский счет 265 тыс. рублей с учетом стоимости доставки. Однако после оплаты продавец перестал выходить на связь. Мужчина обнаружил, что переписка в мессенджере была удалена. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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