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Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецка, который незаконно изготовил огнестрельное оружие

13:08 | 22.01.2024 | Криминал

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Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РФ возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области, который незаконно изготовил огнестрельное оружие.

Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецка, который незаконно изготовил огнестрельное оружие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель города Кузнецка 1962 года рождения незаконно изготовил огнестрельное оружие. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, который был направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятое является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом. В конструкцию пистолета были внесены изменения путем замены частей и деталей. Полицейскими установлено, что подозреваемый не имеет разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что сигнальный пистолет заказал в интернете, после чего заменил части и детали.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — сказано в тексте.

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