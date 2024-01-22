В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 22 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Кузнецка Пензенской области 2005 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Ленина в городе Кузнецке. Полицейским молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что после неудачной попытки сдачи экзаменов в автошколе решил приобрести поддельный документ. Водительское удостоверение молодой человек заказал в Москве за 47 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.