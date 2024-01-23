Житель Заречного лишился более 2,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Криминал

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1964 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился более 2,5 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонил «сотрудник силового ведомства», который сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его банковских счетов и посоветовал перевести все сбережения на «безопасный счет».

«После этого заявителю позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка. В ходе телефонного разговора она сообщила банковский счет для перевода денег. Мужчина поверил звонившей. Он осуществил более 30 транзакций по переводу денег на предоставленный счет. Позже заявитель понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».