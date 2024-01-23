21:59:27 Вторник, 23 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Заречного лишился более 2,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам

10:38 | 23.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1964 года рождения после телефонного общения с мошенниками лишился более 2,5 млн. рублей.

Житель Заречного лишился более 2,5 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала мужчине позвонил «сотрудник силового ведомства», который сообщил, что неизвестные пытаются похитить деньги с его банковских счетов и посоветовал перевести все сбережения на «безопасный счет».

«После этого заявителю позвонила незнакомка, которая представилась сотрудницей банка. В ходе телефонного разговора она сообщила банковский счет для перевода денег. Мужчина поверил звонившей. Он осуществил более 30 транзакций по переводу денег на предоставленный счет. Позже заявитель понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию. Общий ущерб составил более 2,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже квартиры В Колышлейском районе столкнулись «Lada Vesta» и «УАЗ», один из водителей госпитализирован
В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека, в том числе подросток В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецка, который незаконно изготовил огнестрельное оружие В Шемышейке следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама