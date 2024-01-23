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Жительница Пензы предстанет перед судом за убийство мужчины

13:39 | 23.01.2024 | Криминал

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Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы Пензы в убийстве мужчины завершено.

Жительница Пензы предстанет перед судом за убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 28 сентября 2023 года в квартире на улице Антонова в Пензе между обвиняемой и сожителем ее матери, находившимися в состоянии опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла им один удар в область шеи потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что обвиняемой по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.

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