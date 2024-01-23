До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы 1995 года рождения, которая оплатила чужой банковской картой покупки на сумму более 5 тыс. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась пенсионерка, которая забыла на кассе в магазине кошелек с деньгами и банковской картой, и сообщила о списании средств.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении данного преступления. [...] Злоумышленница [...] рассказала, что при оплате товаров на кассе заметила кошелек и решила его похитить. Обнаружив в похищенном кошельке банковскую карту, девушка вернулась на кассу, отменила оплату за товары и расплатилась за них найденной картой. Денежные средства, находящиеся в кошельке, в размере 3 тыс. рублей оставила себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.