21:59:40 Вторник, 23 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой

14:33 | 23.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы 1995 года рождения, которая оплатила чужой банковской картой покупки на сумму более 5 тыс. рублей.

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась пенсионерка, которая забыла на кассе в магазине кошелек с деньгами и банковской картой, и сообщила о списании средств.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении данного преступления. [...] Злоумышленница [...] рассказала, что при оплате товаров на кассе заметила кошелек и решила его похитить. Обнаружив в похищенном кошельке банковскую карту, девушка вернулась на кассу, отменила оплату за товары и расплатилась за них найденной картой. Денежные средства, находящиеся в кошельке, в размере 3 тыс. рублей оставила себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 3 и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже квартиры В Колышлейском районе столкнулись «Lada Vesta» и «УАЗ», один из водителей госпитализирован
В ДТП в Городищенском районе пострадали четыре человека, в том числе подросток В отношении жителя Кузнецка, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецка, который незаконно изготовил огнестрельное оружие В Шемышейке следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама