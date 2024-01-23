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Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже квартиры

16:48 | 23.01.2024 | Криминал

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Пенза, 23 января 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года стала жертвой мошенничества при продаже квартиры по объявлению в интернете.

Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при продаже квартиры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщине позвонил неизвестный, который сообщил, что согласен без предварительного просмотра приобрести квартиру и перечислить задаток в размере 135 тыс. рублей; в ходе беседы собственница жилья пояснила, что на нее оформлены две банковские карты, и, будучи введенной в заблуждение, назвала незнакомцу коды, поступившие в SMS.

«После этого ей на телефон поступило сообщение о зачислении указанной суммы. Впоследствии выяснилось, что деньги были перечислены со второй карты заявительницы. Через некоторое время ей перезвонил мужчина и попросил вернуть денежные средства, так как передумал приобретать квартиру. Пенсионерка перечислила мужчине 135 тыс. рублей. После того, как женщина проверила баланс своих банковских счетов, она поняла, что перечислила мошеннику собственные сбережения», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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