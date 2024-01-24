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Житель Мокшанского района получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти женщине 10 лет назад

10:46 | 24.01.2024 | Криминал

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. 56-летний житель Мокшанского района Пензенской области приговорен к 7 годам колонии строгого режима за причинение смерти женщине 10 лет назад.

Житель Мокшанского района получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти женщине 10 лет назад. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 14 сентября 2013 года на территории Мокшанского района подсудимый в состоянии опьянения управлял автомашиной марки «Chevrolet Niva». Он остановился на федеральной автодороге напротив остановочного павильона в рабочем поселке Мокшан, решив подвезти ранее незнакомую женщину. В ходе возникшего конфликта водитель, применяя физическую силу, вытащил потерпевшую из салона автомобиля на улицу, нанес ей несколько ударов по голове и телу. После причинения телесных повреждений он переместил женщину в багажник и отвез ее в дом знакомых в том же рабочем поселке», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что спустя несколько дней 55-летняя потерпевшая была госпитализирована, 1 октября 2013 года женщина скончалась в больнице.

«В 2023 году следователями и криминалистами была собрана достаточная доказательственная база виновности злоумышленника в причинении смерти потерпевшей. В ходе расследования уголовного дела обвиняемому по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что в 2017 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Приговором суда подсудимому назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала она.

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