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До шести лет лишения свободы грозит жительнице Городищенского района, которая оформила кредит на сожителя и перевела деньги на свой счет

11:50 | 24.01.2024 | Криминал

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Городищенского района Пензенской области 1983 года рождения, которая оформила кредит на сожителя и перевела деньги на свой счет.

До шести лет лишения свободы грозит жительнице Городищенского района, которая оформила кредит на сожителя и перевела деньги на свой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением о преступлении обратился 41-летний мужчина.

«Подозреваемая [...] рассказала, что у нее имеется доступ к мобильному телефону сожителя. По словам женщины, когда сожитель спал, она воспользовалась его телефоном и через мобильное приложение оформила на его имя кредит на 381 тыс. рублей. После этого перечислила кредитные денежные средства на свой банковский счет. Женщина призналась, что часть похищенных денег потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело дело возбуждено по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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