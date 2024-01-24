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В Кузнецке в отношении жительницы Воронежской области возбуждено дело о мошенничестве при получении материнского капитала

12:41 | 24.01.2024 | Криминал

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Пенза, 24 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ возбуждено в Кузнецке Пензенской области против жительницы Воронежской области 1999 года рождения, которая предоставила ложные сведения о рождении ребенка и незаконно получила материнский капитал.

В Кузнецке в отношении жительницы Воронежской области возбуждено дело о мошенничестве при получении материнского капитала. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, преступление было выявлено сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Кузнецку.

«Подозреваемая дала признательные показания. [...] В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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