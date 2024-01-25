Жительница Колышлейского района предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов Криминал

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«В ходе дознания установлено, что трудоспособная мать 11-летнего сына, имеющая реальную возможность устроиться на работу и выплачивать алименты, умышленно не исполняла соответствующее решение суда об их взыскании. Ребенок с 2012 года проживает с отцом. Мать его воспитанием и содержанием не занимается. С 2017 года по судебному приказу она обязана выплачивать алименты на содержание сына. В апреле 2023 года решением суда она была лишена родительских прав в его отношении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в июне 2023 года женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла, добровольной помощи ребенку не оказывала.

«Общая сумма задолженности по алиментам составляет более 750 тыс. рублей. Обвиняемая вину признала. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд», — сказала собеседница агентства.