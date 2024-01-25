20:00:27 Четверг, 25 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!
ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ О ВЗЯТКАХ Белозерцев получил 12 лет, Шпигель — 11, супруга Шпигеля и Колосков — по 8,5, Марков и Федотов — по 7,5

Жительница Колышлейского района предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов

10:42 | 25.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Колышлейского района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летней местной жительницы, которой вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Жительница Колышлейского района предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе дознания установлено, что трудоспособная мать 11-летнего сына, имеющая реальную возможность устроиться на работу и выплачивать алименты, умышленно не исполняла соответствующее решение суда об их взыскании. Ребенок с 2012 года проживает с отцом. Мать его воспитанием и содержанием не занимается. С 2017 года по судебному приказу она обязана выплачивать алименты на содержание сына. В апреле 2023 года решением суда она была лишена родительских прав в его отношении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в июне 2023 года женщина привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, однако мер к официальному трудоустройству не приняла, добровольной помощи ребенку не оказывала.

«Общая сумма задолженности по алиментам составляет более 750 тыс. рублей. Обвиняемая вину признала. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Колышлейский районный суд», — сказала собеседница агентства.

Читайте также
В Пензенской области за сутки произошло 4 ДТП с участием диких животных Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности
Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны В Пензенской области пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
Михаил Пилипко стал тренером пензенского «Зенита» В Кузнецке в отношении жительницы Воронежской области возбуждено дело о мошенничестве при получении материнского капитала
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама