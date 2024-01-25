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Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны

12:05 | 25.01.2024 | Криминал

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензенского района, который незаконно хранил в своем доме патроны.

Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома патроны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пензенскому району был выявлен факт незаконного хранения боеприпасов местным жителем 1954 года рождения. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейскими были обнаружены и изъяты 99 охотничьих патронов калибра 5,6 мм. Изъятое было направлено для проведения экспертизы. Согласно заключения эксперта, изъятые патроны изготовлены промышленным способом и являются винтовочными спортивно-охотничьими патронами», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и пояснил, что ранее занимался охотой, патроны нашел в лесу.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.

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