Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности Криминал

Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1980 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, женщину заинтересовали очки стоимостью 25 тыс. рублей, она связалась с продавцом в мессенджере и договорилась о покупке.

«Воспользовавшись мобильным приложением, заявительница перечислила на банковский счет, предоставленный продавцом, указанную сумму. Однако после оплаты собеседник перестал выходить на связь. Женщина обнаружила, что переписка в мессенджере была удалена. Она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».