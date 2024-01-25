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Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности

13:26 | 25.01.2024 | Криминал

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Пенза, 25 января 2024. PenzaNews. Жительница Бессоновского района Пензенской области 1980 года рождения стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности по объявлению в интернете.

Жительница Бессоновского района стала жертвой мошенничества при покупке очков виртуальной реальности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщину заинтересовали очки стоимостью 25 тыс. рублей, она связалась с продавцом в мессенджере и договорилась о покупке.

«Воспользовавшись мобильным приложением, заявительница перечислила на банковский счет, предоставленный продавцом, указанную сумму. Однако после оплаты собеседник перестал выходить на связь. Женщина обнаружила, что переписка в мессенджере была удалена. Она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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