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Житель Башмаковского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции

09:13 | 26.01.2024 | Криминал

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. 37-летний житель Башмаковского района Пензенской области подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Житель Башмаковского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 января 2024 года сотрудник отделения ГИБДД остановил трактор под управлением водителя, не имеющего права управления транспортным средством. Владелец трактора, узнав, что сотрудник полиции фиксирует административное правонарушение и принимает меры к тому, чтобы забрать транспортное средство на штрафстоянку, решил дать взятку начальнику отдела полиции. Вечером того же дня мужчина, находясь в служебном кабинете, попытался передать начальнику отдела МВД России по Башмаковскому району взятку в размере 15 тыс. рублей за возврат транспортного средства и непривлечение к административной ответственности его работника», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что полицейский от незаконного вознаграждения отказался, противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Вину в совершении инкриминируемого деяния житель Башмаковского района признал. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения», — сказала собеседница агентства.

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