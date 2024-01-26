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В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

09:31 | 26.01.2024 | Криминал

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 20-летнего жителя Бессоновского района Пензенской области, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Бессоновского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на дороге в границах Бессоновского района. Полицейским молодой человек предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был направлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что после неудачной попытки сдачи экзамена в автошколе решил приобрести поддельный документ. Водительское удостоверение молодой человек купил в Москве за 100 тыс. рублей в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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