Уголовное дело возбуждено против жителя Шемышейского района, который незаконно хранил дома порох Криминал

Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Шемышейского района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

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«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Шемышейского района 1967 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли металлическую банку с сыпучим веществом. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является [...] бездымным порохом массой 118,8 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что во время рыбалки на берегу реки нашел рюкзак, в котором находилось взрывчатое вещество, и решил оставить себе.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.