Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке автозапчастей через интернет Криминал

Пенза, 28 января 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1976 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке запчастей для автомобиля «Mercedes-Benz» через интернет.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчина оставил заявку на сайте, после чего с ним связался представитель интернет-магазина, который подобрал интересующие детали и предложил перечислить 52 тыс. рублей.

«Покупатель согласился оплатить полную стоимость заказа. После перевода денежных средств продавец перестал выходить на связь. Заказ покупателю не был доставлен. Он обнаружил, что переписка в мессенджере была удалена. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».