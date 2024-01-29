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Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке газовой плиты

09:32 | 29.01.2024 | Криминал

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Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. 28-летний житель Сердобского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке газовой плиты по объявлению в интернете.

Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке газовой плиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки в мессенджере мужчина договорился с продавцом о сделке, перечислил 26 тыс. рублей, однако плиту так и не получил.

«После оплаты собеседник перестал выходить на связь. Мужчина обнаружил, что переписка в мессенджере была удалена. Он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.

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