Житель Сердобского района стал жертвой мошенничества при покупке газовой плиты Криминал

Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. 28-летний житель Сердобского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке газовой плиты по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки в мессенджере мужчина договорился с продавцом о сделке, перечислил 26 тыс. рублей, однако плиту так и не получил.

«После оплаты собеседник перестал выходить на связь. Мужчина обнаружил, что переписка в мессенджере была удалена. Он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ.