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Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецкого района, который незаконно хранил дома порох

11:34 | 29.01.2024 | Криминал

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Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Кузнецкого района Пензенской области, который незаконно хранил в своем доме порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Кузнецкого района, который незаконно хранил дома порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что житель Кузнецкого района 1963 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли две банки и коробку с порохом, а также полиэтиленовый пакет с сыпучим веществом. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является [...] бездымным порохом массой 738,8 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что ранее являлся владельцем оружия и занимался охотой, в тот период он и приобрел взрывчатые вещества.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

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