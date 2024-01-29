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Житель Никольского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело

12:56 | 29.01.2024 | Криминал

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Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. 32-летний житель Никольского района Пензенской области угрожал супруге убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Житель Никольского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции в ходе опроса заявительницы установлено, что ее муж в квартире распивал спиртные напитки. После употребления спиртного мужчина ушел спать. Перед уходом он предупредил супругу, чтобы та разбудила его к приходу гостей. Девушка решила не будить мужа во время застолья с родственниками. Когда мужчина проснулся, он был расстроен, что пропустил застолье. На этой почве между супругами возник конфликт, в результате которого молодой человек стал угрожать убийством своей жене металлическим стулом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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