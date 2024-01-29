Житель Городищенского района получил условный срок за угрозу убийством и применение насилия в отношении представителя власти Криминал

Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. Наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено 55-летнему жителю Городищенского района Пензенской области, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«Следствием и судом установлено, что 1 мая 2023 года в Городищенском районе подсудимый в состоянии опьянения, заподозрив несовершеннолетнего односельчанина в краже принадлежащих ему бытовых предметов, демонстрируя металлическую ножовку, высказал в его адрес угрозы убийством, которые потерпевший воспринял реально. 21 июня 2023 года злоумышленник прибыл в здание Городищенского районного суда для участия в судебном заседании по рассмотрению ходатайства органа дознания о проведении ему стационарной психолого-психиатрической экспертизы по уголовному делу об угрозе убийством. Мужчина начал нецензурно выражаться, вести себя агрессивно, в связи с чем судебный пристав потребовал, чтобы тот прекратил свое противоправное поведение. В ответ злоумышленник нанес представителю власти не менее двух ударов руками по голове и шее», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что свою вину мужчина признал, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и ряд других преступлений.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — сказала собеседница агентства.