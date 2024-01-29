Пензенец, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 260 часов обязательных работ и лишился автомобиля Криминал

Пенза, 29 января 2024. PenzaNews. Суд назначил 43-летнему жителю Пензы, который повторно попался за рулем в нетрезвом виде, 260 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на полтора года, а также конфисковал его автомобиль.

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«Установлено, что поздно вечером 22 октября 2023 года пензенец, привлеченный в августе 2022 года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль своего автомобиля марки «Renault Megane Grandtour» после употребления алкогольных напитков. На улице Аксакова в Пензе он был остановлен инспектором ГИБДД. Освидетельствование показало наличие у водителя опьянения в количестве 0,625 мг/л выдыхаемого воздуха», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в судебном заседании мужчина признал вину.

«С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного в доход государства автомобиль как предмет совершения преступления», — сказала собеседница агентства, уточнив, что приговор вступил в законную силу.