Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил дома патроны Криминал

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензы, который незаконно хранил в своей квартире патроны.

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«Сотрудниками отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что 58-летний местный житель незаконно хранит в своей квартире боеприпасы. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 76 патронов различного калибра, которые были направлены на экспертизу. Согласно заключению эксперта, изъятые патроны являются боеприпасами, пригодными для производства выстрелов. Полицейскими установлено, что подозреваемый не имеет разрешение на хранение и ношение огнестрельного оружия», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что более 20 лет назад занимался охотой, патроны остались с того времени.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сказано в тексте.