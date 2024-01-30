Жительница Кузнецка взяла несколько кредитов и продала квартиру, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1970 года рождения взяла в банках несколько кредитов и продала квартиру, поверив телефонному мошеннику, который представился сотрудником силового ведомства.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала звонивший сообщил собеседнице, что неизвестные оформили на ее имя кредиты, и посоветовал ей самостоятельно получить кредит, после чего перечислить все деньги на «безопасный счет».

«Женщина поверила, [...] оформила в нескольких банках кредиты на общую сумму более 1 млн. рублей, [...] перечислила деньги на банковский счет, который ей предоставил злоумышленник. После этого незнакомец убедил женщину продать свою квартиру и перечислить вырученные денежные средства на ранее предоставленный банковский счет. Звонивший пояснил, что жилье заявительницы продается на «черном» рынке мошенниками. По окончании всех финансовых операций женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Общий размер ущерба составил 3,9 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».