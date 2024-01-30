Житель Башмаковского района угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. 66-летний житель Башмаковского района Пензенской области угрожал знакомой убийством, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В день совершения преступления мужчина находился в гостях у потерпевшей, с которой в течение десяти дней распивал спиртные напитки. После очередного застолья [...] хозяйке квартиры не понравилось, что ее гость расположился на диване, на котором она сама хотела отдохнуть. На этой почве между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. В ходе ссоры мужчина начал угрожать убийством хозяйке квартиры», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.