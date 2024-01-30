Житель Пензы, пытавшийся отправить за границу ртуть, проведет 3 года в колонии общего режима Криминал

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. 40-летний житель Пензы, который через курьерскую службу пытался отправить за границу посылку с ртутью, проведет 3 года в колонии общего режима.

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«В ходе судебных заседаний установлено, что 31 мая 2023 года у пензенца возник умысел на незаконный сбыт имевшегося у него ядовитого вещества — ртути металлической — массой не менее 8,9 грамма. Для этого злоумышленник подыскал покупателя, проживающего на территории Республики Беларусь. По состоявшейся между ними договоренности житель соседнего государства оформил в приложении курьерской службы заказ о доставке с территории Пензы на территорию Республики Беларусь коробки с косметикой, внутри которой предполагалось спрятать ядовитое вещество. В свою очередь пензенец забрал ртуть из бытовки на территории коттеджного поселка в Пензе, в котором он работал, замаскировал, поместив стеклянную емкость с ядовитым веществом в банку с косметическим средством, и 1 июня коробку с ним передал сотруднику курьерской службы доставки для дальнейшей транспортировки в Республику Беларусь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что довести умысел до конца мужчина не смог, поскольку его преступные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

По словам Светланы Артамоновой, приговором Первомайского районного суда Пензы мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 234 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. [...] Защитник осужденного обжаловал приговор суда, ссылаясь на чрезмерную суровость назначенного наказания. В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.