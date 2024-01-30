Житель Кузнецка предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения Криминал

Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Прокуратура Кузнецкого района Пензенской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее несудимого 39-летнего жителя Кузнецка, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

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«Как установлено в ходе расследования, в сентябре 2023 года лишенный водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения кузнечанин продал принадлежащий ему автомобиль марки «Audi А4» своему коллеге. Однако на регистрационные действия с автомобилем судебными приставами-исполнителями был наложен запрет в связи с наличием у продавца задолженности по кредитам. По договоренности с товарищем кузнечанин продолжил пользоваться автомобилем до погашения долгов. Несмотря на лишение права управления транспортными средствами и употребление спиртного, кузнечанин вечером 10 ноября 2023 года сел за руль автомобиля и отправился к товарищу», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по дороге мужчина решил подвезти двух шедших по обочине девушек.

«Во время движения по автодороге «Кузнецк — Траханиотово» водитель заметил следовавший за ним служебный автомобиль сотрудников полиции, остановился на обочине и вышел из транспортного средства. Подъехавшим сотрудникам полиции он пояснил, что ждет водителя автомобиля, сам транспортным средством не управляет. После отъезда полицейских мужчина употребил имевшееся у пассажирок пиво и вновь сел за руль. Вскоре злоумышленник был остановлен сотрудниками полиции, освидетельствование подтвердило наличие у него алкогольного опьянения. Транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, свою вину мужчина признал.

«В целях обеспечения возможной конфискации имущества на автомобиль наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кузнецкий районный суд», — сообщила Светлана Артамонова.