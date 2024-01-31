19:06:53 Среда, 31 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области число выявленных преступлений коррупционной направленности в 2023 году выросло на 8,3%

11:37 | 31.01.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. 195 преступлений коррупционной направленности выявлено в Пензенской области сотрудниками правоохранительных органов в 2023 году, что на 8,3% больше, чем в 2022-м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

В Пензенской области число выявленных преступлений коррупционной направленности в 2023 году выросло на 8,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Основная их часть — 72,8% — выявлена органами внутренних дел», — отмечается в тексте.

В нем указано, что коррупционная преступность в Пензенской области характеризуется преобладанием преступлений, связанных с хищением денежных средств путем мошенничества, присвоения (растраты), а также фактов взяточничества.

«Из общего числа выявленных преступлений 16 — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 1 — по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 25 — по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 7 — по ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», 7 — по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», 2 — по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 25 — по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», 12 — по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 41 — по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 2 — по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 53 — по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», — уточняется в сообщении.

Читайте также
В отношении директора школы села Норовка возбуждено дело об административном правонарушении В Каменском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
Сотрудники Минлесхоза Пензенской области спасли косулю Житель Кузнецка предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения
Житель Башмаковского района угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено против пензенца, который незаконно хранил дома патроны
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама