В Пензенской области число выявленных преступлений коррупционной направленности в 2023 году выросло на 8,3% Криминал

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. 195 преступлений коррупционной направленности выявлено в Пензенской области сотрудниками правоохранительных органов в 2023 году, что на 8,3% больше, чем в 2022-м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

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«Основная их часть — 72,8% — выявлена органами внутренних дел», — отмечается в тексте.

В нем указано, что коррупционная преступность в Пензенской области характеризуется преобладанием преступлений, связанных с хищением денежных средств путем мошенничества, присвоения (растраты), а также фактов взяточничества.

«Из общего числа выявленных преступлений 16 — по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», 1 — по ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 25 — по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», 7 — по ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок», 7 — по ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», 2 — по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 25 — по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», 12 — по ст. 290 УК РФ «Получение взятки», 41 — по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», 2 — по ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 53 — по ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», — уточняется в сообщении.