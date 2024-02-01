12:18:41 Четверг, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил порох

11:01 | 01.02.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бековского района Пензенской области, который незаконно хранил в своей квартире порох.

Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил порох. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что 62-летний житель Бековского района незаконно хранит у себя в квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли три металлические банки с надписью «Порох» с веществом внутри. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является [...] порохом массой 740,6 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что ранее являлся владельцем оружия и занимался охотой, в тот период он и приобрел порох.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.

Читайте также
В Кижеватово при пожаре в частном доме погиб мужчина В Пензе при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина
В Пензенской области пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения В отношении директора школы села Норовка возбуждено дело об административном правонарушении
В Каменском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Сотрудники Минлесхоза Пензенской области спасли косулю
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама