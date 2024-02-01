Уголовное дело возбуждено против жителя Бековского района, который незаконно хранил порох Криминал

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Бековского района Пензенской области, который незаконно хранил в своей квартире порох.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками полиции была получена информация о том, что 62-летний житель Бековского района незаконно хранит у себя в квартире взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли три металлические банки с надписью «Порох» с веществом внутри. [...] Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является [...] порохом массой 740,6 грамма», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания и рассказал, что ранее являлся владельцем оружия и занимался охотой, в тот период он и приобрел порох.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.