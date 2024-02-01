В Пензенском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки 11 кленов Криминал

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ возбуждено в Пензенском районе по факту незаконной рубки 11 кленов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В ОМВД России по Пензенскому району поступило сообщение о том, что на территории Кондольского сельсовета неизвестное лицо совершило незаконную рубку 11 деревьев. [...] Участковыми уполномоченными полиции была установлена личность гражданина, причастного к совершению преступления. Им оказался житель Пензенского района 1982 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что сухие ветки деревьев падают на его участок, доставляя неудобства», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.