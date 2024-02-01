В Пензе мужчина получил 7,5 лет колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице Криминал

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. 52-летний житель Пензы приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима за причинение смерти сожительнице.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 5 августа 2023 года в квартире на улице Ульяновской в Пензе в процессе совместного употребления спиртного между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры мужчина нанес потерпевшей множественные удары ножкой от табурета по голове и телу, после чего покинул место преступления. Вернувшись в квартиру через несколько часов, он лег спать. Ночью, обнаружив, что сожительница не подает признаков жизни, он испугался привлечения к уголовной ответственности, [...] переместил ее тело в лифт, где потерпевшая была обнаружена одной из жительниц дома», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что 34-летняя потерпевшая скончалась от множественных ушибленных ран головы, повлекших массивную кровопотерю.

«В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства подсудимый содержался под стражей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за убийство, вымогательство и ряд других преступлений. Приговором суда ему назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказала собеседница агентства.