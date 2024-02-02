Жительница Сосновоборского района, задолжавшая по алиментам более 1 млн. рублей, получила 8 месяцев исправительных работ Криминал

Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства назначено 33-летней жительнице Сосновоборского района Пензенской области, которая признана виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

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«Установлено, что 33-летняя жительница района, являющаяся матерью двоих сыновей 2011 и 2014 годов рождения, по решению суда с 2018 года ограничена в родительских правах и обязана выплачивать алименты на их содержание в размере 1/3 части заработка и (или) иного дохода ежемесячно до достижения ими совершеннолетия. Дети проживают в приемных семьях. Злоумышленница уклонялась от исполнения алиментных обязательств. Общая сумма ее задолженности по ним превысила 1 млн. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, ей было назначено 90 часов обязательных работ, однако должных выводов для себя она не сделала и продолжила без уважительных причин игнорировать обязанность по уплате алиментов.

«По материалам прокурорской проверки сосновоборским районным отделом судебных приставов было возбуждено уголовное дело. [...] Злоумышленница вину признала, задолженность по алиментам не погасила и пояснила, что ограничений по трудоспособности у нее нет, но она не может найти работу. В соответствии с позицией государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что при уклонении от исполнения наказания исправительные работы могут быть заменены на лишение свободы.