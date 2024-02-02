Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мультируля Криминал

Пенза, 2 февраля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1995 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке мультируля по объявлению в интернете.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения в мессенджере мужчина договорился с продавцом о сделке, перечислил 15 тыс. рублей, однако мультируль так и не получил.

«После оплаты собеседник перестал выходить на связь. Молодой человек обнаружил, что переписка в мессенджере была удалена. Он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.